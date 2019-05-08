Убийство Гандзюк: ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении пяти подозреваемых

Их обвиняют в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть активистки.

Генеральная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении пяти фигурантов дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«ГПУ 07.05.2019 утвержден и направлен в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в уголовном производстве, которое расследовалось ГСУ СБУ в отношении пяти человек, которые обвиняются в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть херсонской активисты К. Гандзюк», - написала она.

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Справка УНИАН. 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный плеснул серную кислоту в лицо Екатерины Гандзюк. Женщину с химическими ожогами более 30% тела госпитализировали. 4 ноября она скончалась.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

5 ноября в СМИ появилась информация о том, что деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления якобы передавал Игорь Павловский – в то время помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука. 12 ноября суд арестовал Павловского. По данным СБУ, он подозревается в соучастии в убийстве Гандзюк.

4 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в деле об убийстве активистки объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин, известному в криминальном мире по прозвищу «Москаль-младший». 10 декабря, по данным СБУ, Алексей Левин был объявлен в международный розыск.

В организации убийства подозревают главу Херсонского облсовета Владислава Мангера.