День матери: история и традиции праздника в Украине

День матери в Украине отмечают во второе воскресенье мая. Этот праздник - повод сказать маме о том, что она - самый родной и дорогой человек.

День матери в Украине в 2019 году отмечают в воскресенье 12 мая.

Указом Президента Украины от 10 мая 1999 года в Украине день матери празднуют во второе воскресенье мая.

День матери 2019: история праздника

История праздника уходит корнями в начало 20 века. Еще в 1908 году молодая американка Анна Джервис, которая была родом из Филадельфии, выступила с инициативой чествования матерей.

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Этот день она предложила в память о своей матери, которая преждевременно ушла из жизни.

Анна Джевис долго писала письма в различные государственные учреждения, обращалась к известным лицам с идеей один день в году посвятить чествованию всех матерей.

Усилия девушки не были напрасными, и уже в 1910 году штат Вирджиния (США) первым признал День Матери как важный официальный праздник.

Затем, шаг за шагом, все больше штатов начали внедрять у себя этот праздник. Впоследствии эта хорошая традиция перешла и в практику других стран.

После Первой мировой войны День матери начали отмечать в Швеции, Норвегии Чехословацкой республике и других странах.

День матери в Украине

В Украине мама с глубины веков считается хранительницей домашнего очага и человеком, который является самым родным для всех нас. Хотя в Украине праздник День матери официально празднуют только несколько десятков лет, почитают мать в нашей стране намного дольше.

Официально в Украине празднуют День матери с 1999 года, с того времени, как президент Кучма подписал соответствующий указ.

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Но на самом деле, украинцы этот день праздновали и раньше. Например, украинская диаспора в Канаде еще в начале 20-го века (в 1928 году) начала поздравлять матерей. А на следующий год такая инициатива докатилась и до западной Украины. Во Львове во второе воскресенье мая организовывали специальные встречи матерей и концерты для них. Здесь этим занималась редактор еженедельника "Женская Судьба" Елена Киселевская. Позже, при содействии "Союза украинок" из Канады, повлияла на распространение этого праздника по всей территории западной Украины.

Потом при советской власти, праздник категорически запретили. Это продолжалось до 1999 года.

Кстати, стоит также отметить, что данный праздник еще во времена Киевской Руси и казаков тоже отмечался, но как религиозный – месяц Девы Марии. Оно и не удивительно, ведь мама дает жизнь, продолжает наш род. Конечно, матерей надо уважать и любить, а также благодарить их за бессонные ночи и нервы, которые они тратят на своих детей.

День матери: традиции

День матери – это праздник в честь матери, материнства, связи матери с ребенком и влияние матерей на общество. Мама – главный человек в жизни каждого. Тот, кто дал жизнь и отдал вам и вашим сестрам или братьям все свои силы, передал знания и опыт. Не забудьте навестить маму. Пока живы наши родители мы остаемся детьми.

В этот день украинцы идут в гости к матерям, поздравляют их и напоминают, какими важными они являются в их жизни. Мама всегда самоотверженно любит своих детей, несмотря ни на что, и всегда рада нашим победам и искренне сочувствует неудачам.

Если в День матери вы не можете прийти к маме, то обязательно надо позвонить ей и сказать теплые слова и напомнить о том, как сильно вы ее любите. Ведь мама – самый дорогой человек в нашей жизни.

День матери: что дарить

Что подарить маме в День матери? Конечно же, внимание. Побалуйте ее не просто звонком, а визитом к ней. Подарите ей цветы, ее любимые конфеты, прогуляйтесь вместе по магазинам, угостите чем-то вкусным в кафе – как порадовать маму в ее день пусть подскажет вам ваша фантазия и знание ее желаний и потребностей.

Не забудьте сказать маме, что вы ее любите!