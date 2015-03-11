Спецназовцы отработали десантирование с Ан-26
12:28, 11 марта 2015Общество
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Спецназовцы Вооруженных сил отработали десантирование с военно-транспортного самолета Ан-26.
Спецназовцы отработали десантирование с военно-транспортного Ан-26 / УНИАН
На аэродроме близ Винницы военнослужащие одной из воинских частей специального назначения Вооруженных сил отработали задачи по десантированию в условный тыл противника для выполнения разведывательно-диверсионных задач.
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