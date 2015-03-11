В оккупированном Крыму задержали еще одного татарина за участие в митинге 26 февраля прошлого года

В среду утром, в селе Ястребовка Красногвардейского района был задержан Талят Юнусов, 1984 года рождения, передает Крым.Реалии.

По словам отца задержанного Асана Юнусова, в 7 утра в дом ворвались вооруженные люди в масках.

«Они толком ничего не объяснили, устроили «маски-шоу», сказали, что камеры зафиксировали его участие в митинге 26 февраля и что Талят подозревается в нанесении кому-то телесных повреждений. Сказали, что повезут его в Симферополь. Связи с ним на данный момент нет», – рассказал отец задержанного.

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На прошлой неделе, 6 марта, по данному делу так же был задержан и вывезен из Керчи в Симферополь Асан Чарухов. После многочасового допроса его отпустили.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 212 («организация массовых беспорядков») в отношении зампредседателя Меджлиса Ахтема Чийгоза, которого в Крыму задержали 29 января. Его обвиняют в организации и участии в массовых беспорядках под стенами крымского парламента 26 февраля 2014 года.

По информации, ранее озвученной так называемым Следкомом Крыма, в рамках дела по событиям 26 февраля допрошено в качестве свидетелей более 150 человек, 40 человек признаны потерпевшими, в качестве обвиняемых привлечены 2 человека.

26 февраля 2014 года под крымским парламентом состоялся масштабный митинг противников и сторонников отделения Крыма от России. В числе первых были крымские татары, представители Меджлиса и проукраинские активисты, им противостояли пророссийские активисты, которых организовали лидеры «Русского единства» во главе с Сергеем Аксеновым, который сейчас возглавляет так называемое "крымское правительство".