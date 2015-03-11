Во Львове во время Праздника шоколада собрали более 3,5 тысяч гривень для семей военных

Во Львове во время благотворительной акции в рамках национального Праздника шоколада на помощь семьям военнослужащих собрано 3 тыс. 617 грн.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

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Собранные средства, которые были выручены от продажи шоколадных лакомств, переданы в фонд гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла во Львове для оказания помощи семьям военнослужащих, которые находятся в зоне АТО.

Как сообщал УНИАН, VIII национальный Праздник шоколада проходил во Львове 6-8 марта.