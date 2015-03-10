В Виннице идет суд над судьей Царевич (прямая трансляция)

В Виннице сегодня, 10 марта, будут избирать меру пресечения для судьи столичного Печерского райсуда Киева Оксаны Царевич. Судебное заседание можно смотреть в онлайн-трансляции на ТСН.

Как известно, Царевич инкриминируют принятие неправомерных решений. Она, как и ее коллега Виктор Кицюк, меру пресечения которому будут определять завтра, известны, в частности, своими решениями против автомайдановцев.

Читайте такжеСудьи Кицюк и Царевич также отстранены от должностей

Брать ли судей под стражу, как этого требует прокуратура, винницкие судьи должны были решить еще на прошлой неделе. Однако защита подозреваемых заявляла то о ходатайство о недоверии судье, то об отводе представителей обвинения.

Таким образом, судьбу Царевич и Кицюка Винницкий суд определить не успел. Зато Голосеевский райсуд Киева отказался арестовывать Сергея Вовка - также судью Печерского райсуда, подозреваемого в несправедливых решениях. Прокуратура Киева обжалует решение.