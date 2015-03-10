"Информационные войска" опубликовали свой видеоответ на ролик про русского оккупанта

Проект Министерства информационной политики "Информационные войска" снял видеоответ на ролик кремлевской пропаганды "Я - русский оккупант", передает Украинская правда.

В ролике прокручиваются тезисы из оригинального ролика о якобы положительных последствиях оккупации Сибири, Прибалтики и Украины и поочередно даются на них комментарии, которые разоблачают весь негатив и зло таких действий.

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"Я оккупировал Украину. Потому что без Киева я - никто. Украинцы слишком свободны, я просто был обязан наказать их. Миллионы хохлов я заморил голодом и отобрал у них имущество. А особенно гордых повесил или расстрелял. Я уничтожал их язык и пытался сломить волю. Но у меня так ничего и не получилось. И тогда я решил пойти открытой войной на Украину. Мне наплевать на русскоязычный Донбасс. Я его почти уничтожил. Моя цель даже не Киев. Я хочу въехать на танке в Европу. Ведь они там слишком хорошо живут и их нужно наказать", - говорит голос "русского оккупанта" за кадром.

Также в ролике упоминаются неоднократные поражения и посрамления российских войск и агрессивной внешней политики.