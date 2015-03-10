Американские аналитики не исключают, что РФ может попытаться оккупировать всю Левобережную Украину
Одним из наиболее часто обсуждаемых сценариев называют объединение захваченных территорий Донбасса с Крымом по южному побережью Черного моря.
Американские аналитики считают, что Россия может как продолжить простую поддержку боевиков на Донбассе, так и попытаться оккупировать всю Левобережную Украину.
Об этом говорится в данных анализа, проведенного американской аналитической компанией Stratfor, сообщает Украинская правда.
В Stratfor считают, что Россия может нанести серию коротких ударов по Востоку Украины, чтобы запугать украинское военное командование и сковать его в возможных действиях.
"Однако такой шаг, вероятно, будет использован в сочетании с какими-то будущими военными действиями со стороны России или пророссийских сепаратистов", - говорится в материале.
Читайте такжеЛатвия пока не видит угрозы со стороны России, но готова к любым сценариям - министр обороны
Другим "ограниченным" вариантом аналитики считают расширение территории, контролируемой боевиками, до границ Луганской и Донецкой областей.
Одним из наиболее часто обсуждаемых сценариев в Stratfor назвали объединение захваченных территорий Донбасса с Крымом по южному побережью Черного моря.
В этом случае прогнозируют наступление широким фронтом, чтобы обеспечить Крым поставкой воды из Днепра и создать сухопутный коридор.
"Во время такого наступления первый эшелон сил будет быстро продвигаться через Украину в направлении городов Херсон и Новая Каховка на берегу Днепра, где создадут оборонительные позиции", - считают в Stratfor.
Однако, у этого варианта для РФ есть серьезные риски, связанные с тем, что поставки передних позиций будет зависеть от контроля длинной, но узкой линии побережья, которую трудно будет контролировать.
Поэтому другим возможным сценарием американские аналитики рассматривают захват всего южного побережья Украины с выходом в Приднестровье.
Читайте такжеОбама: Запад должен поддерживать суверенитет Украины, несмотря на угрозу агрессии
Это может полностью отрезать Украину от моря и обеспечить все российские интересы в регионе, но "связано с проведением сложных и опасных операций на большой реке (Днепре) с широкой и уязвимой логистикой".
Чтобы избежать возможных рисков отрезания своих сил от обеспечения, Россия может попытаться захватить и часть Восточной Украины с Харьковом, Днепропетровском и Запорожьем.
Последний сценарий, который рассматривали аналитики Stratfor, - это захват Россией всей Левобережной Украины.
Однако, считают аналитики, это потребует значительного количества войск на Восточной Украине и массивной кампании по борьбе с повстанцами в районах Киева, Харькова и Днепропетровска.