Американские аналитики не исключают, что РФ может попытаться оккупировать всю Левобережную Украину

Американские аналитики считают, что Россия может как продолжить простую поддержку боевиков на Донбассе, так и попытаться оккупировать всю Левобережную Украину.

Об этом говорится в данных анализа, проведенного американской аналитической компанией Stratfor, сообщает Украинская правда.

В Stratfor считают, что Россия может нанести серию коротких ударов по Востоку Украины, чтобы запугать украинское военное командование и сковать его в возможных действиях.

"Однако такой шаг, вероятно, будет использован в сочетании с какими-то будущими военными действиями со стороны России или пророссийских сепаратистов", - говорится в материале.

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Другим "ограниченным" вариантом аналитики считают расширение территории, контролируемой боевиками, до границ Луганской и Донецкой областей.

Одним из наиболее часто обсуждаемых сценариев в Stratfor назвали объединение захваченных территорий Донбасса с Крымом по южному побережью Черного моря.

В этом случае прогнозируют наступление широким фронтом, чтобы обеспечить Крым поставкой воды из Днепра и создать сухопутный коридор.

"Во время такого наступления первый эшелон сил будет быстро продвигаться через Украину в направлении городов Херсон и Новая Каховка на берегу Днепра, где создадут оборонительные позиции", - считают в Stratfor.

Однако, у этого варианта для РФ есть серьезные риски, связанные с тем, что поставки передних позиций будет зависеть от контроля длинной, но узкой линии побережья, которую трудно будет контролировать.

Поэтому другим возможным сценарием американские аналитики рассматривают захват всего южного побережья Украины с выходом в Приднестровье.

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Это может полностью отрезать Украину от моря и обеспечить все российские интересы в регионе, но "связано с проведением сложных и опасных операций на большой реке (Днепре) с широкой и уязвимой логистикой".

Чтобы избежать возможных рисков отрезания своих сил от обеспечения, Россия может попытаться захватить и часть Восточной Украины с Харьковом, Днепропетровском и Запорожьем.

Последний сценарий, который рассматривали аналитики Stratfor, - это захват Россией всей Левобережной Украины.

Однако, считают аналитики, это потребует значительного количества войск на Восточной Украине и массивной кампании по борьбе с повстанцами в районах Киева, Харькова и Днепропетровска.