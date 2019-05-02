Выходные в мае: сколько будем отдыхать (календарь)

Украинцы в мае еще будут отдыхать в честь Дня победы, 9 числа.

Май 2019 года подарит украинцам еще один дополнительный выходной, кроме традиционных в субботу и воскресенье. Он приходится на 9 мая, День победы.

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Так, отдыхать мы будем в мае в четверг, 9-го числа, на День победы. Кроме того, рабочий день 8 мая в госучреждениях будет сокращен на 1 час.

Также субботу, 11 мая, мы будем отрабатывать за дополнительный выходной во вторник, 30 апреля.

Календарь на май 2019:

- общее количество календарных дней - 31;

- рабочие дни - 22;

- выходные в мае – 9 (1, 4, 5, 9, 12, 18, 19, 25, 26)

1 мая мы отдыхали в честь Дня труда;

9 мая - День победы, украинцев ждет дополнительный выходной.

Как сообщал УНИАН, в Украине 12 мая будет отмечаться День матери. В нашей стране нет официального выходного в честь этого праздника.