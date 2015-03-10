ГСЧС просит волонтеров координировать действия с ее специалистами в зоне АТО

Сейчас волонтерские группы не только оказывают гуманитарную помощь переселенцам из Крыма и Донбасса, но и помогают психологам Госслужбы в транзитных центрах, расположенных в Константиновке и Славянске, сообщила пресс-секретарь ГСЧС Наталья Быстрая, передает радио "Свобода".

Читайте такжеВ Авдеевке в результате обстрела боевиками погибла сотрудница ГСЧC

"Большая просьба к волонтерам и всем тем, кто хочет помочь - координировать свои действия с нашими региональными штабами. Так будет и им проще, и быстрее будут решаться все вопросы", - подчеркнула Наталья Быстрая.

Сейчас в транзитных пунктах ГСЧС работают более 20 психологов госслужбы и столько же психологов-волонтеров. С начала этого года в транзитных пунктах ГСЧС медицинская, психологическая и гуманитарная помощь оказана более 4 тыс. переселенцев, сообщила Наталья Быстрая.