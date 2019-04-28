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В массовых мероприятиях по случаю Пасхи приняли участие почти 7 миллионов украинцев (фото)

13:51, 28 апреля 2019
Общество
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Сегодня украинцы празднуют Пасху / УНИАН

В Украине в массовых мероприятиях по случаю Пасхи приняли участие около 7 млн граждан.

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Как сообщили УНИАН в Департаменте коммуникации Национальной полиции, безопасность граждан обеспечивали более 20 тысяч полицейских.

«Ночные и утренние богослужения в Украине прошли спокойно», - добавили в департаменте.

Отмечается, что вчера полицейские заступили на усиленный вариант несения службы. В Пасхальную ночь правоохранители обеспечивали безопасность во время проведения массовых мероприятий и богослужений.

Наиболее многочисленные из них состоялись во Львовской области, Днепропетровской и в Черновицкой области.

В целом публичную безопасность и спокойствие возле культовых сооружений во время служб по случаю Пасхи обеспечивали более 20 тыс. полицейских.

Кроме того, порядок в населенных пунктах охраняли почти 6 тыс. полицейских, а для улучшения контроля безопасности дорожного движения во время празднования были привлечены более 1,5 тысячи автопатрулей.

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Новость в сюжете: Пасха 2019
Теги: #праздник#Пасха