Благодатный огонь 2019: почему в Иерусалиме сходит священное пламя

На протяжении многих веков благодатный огонь ежегодно сходит в иерусалимском храме Гроба Господня.

В Великую субботу, накануне праздника Пасхи, в Иерусалиме происходит одно из самых важных событий года для христиан восточного обряда – чудо схождения благодатного огня.

На протяжении многих веков благодатный огонь ежегодно сходит в иерусалимском храме Гроба Господня, устроенном на месте, где был погребен, а затем воскрес Иисус Христос. Это событие символизирует связь Бога с человечеством.

Православные христиане признают божественную суть схождения огня. Ежегодно в канун Пасхи в Иерусалим стекаются десятки тысяч паломников, а миллионы людей смотрят на чудо на прямой онлайн-трансляции.

УНИАН выяснил суть и версии схождения Благодатного огня. А также разобрался, что делать, если Благодатный огонь не сойдет.

Как сходит благодатный огонь

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Согласно святым текстам, первым свидетелем чуда стал апостол Петр. Узнав о воскрешении Христа, он отправился к его гробнице. Там, на месте, где ранее лежало тело Спасителя, он увидел божественный свет.

Чудо благодатного огня в Храме Гроба Господня описывалось еще в IV веке. О нем писали как христианские, так и мусульманские авторы.

За века наблюдения феномена в Храме сформировался строгий контроль над процессом схода огня. Накануне Великой субботы в храме гасят все свечи, лампады и паникадила. Утром совершается процедура запечатывания Гроба, перед которой Кувуклию (часовню, возведенную над Гробом) осматривают делегации всех христианских церквей.

После запечатывания Гроба начинается праздничный церковный ход, а в период с двух до трех дня в Кувуклию идет Иерусалимский патриарх, одеяния которого также тщательно осматривают на предмет наличия каких-либо источников огня.

Патриарх входит в часовню лишь с факелом и свечами, где читает молитву. Тогда на свечи и факел сходит Благодатный огонь. Многие очевидцы утверждают, что сход огня сопровождается возникновением в храме блуждающих огней подобных шаровым молниям. Некоторые говорят, что лишенный жара огонь сходит над головами верующих «подобно росе».

После явления патриарха с огнем из часовни паломники спешат зажечь свои свечи от благодатного пламени. В этом священникам помогают служители-скороходы. В конечном итоге лампады с благодатным огнем развозят во все уголки мира.

Схождение благодатного огня 2019

Благодатный огонь занимает важное место в жизни православных христиан, в том числе – и в Украине. Это чудо всегда наступает за день до праздника Пасхи.

Православная Пасха 2019, как известно, празднуется 28 апреля, поэтому сход Благодатного огня в этом году наступит 27 апреля, в Великую субботу.

Благодатный огонь – объяснение

На протяжении веков предпринималось множество попыток разоблачить чудо схождения благодатного огня. Католическая церковь перестала признавать чудесный характер Схождения Благодатного Огня в XII веке, после изгнания крестоносцев из Иерусалима.

В период мусульманского владычества власть с особой тщательностью следила за процессом схода благодатного огня. Еще в начале ХХ века действия Патриарха при входе в часовню тщательно контролировали турецкие янычары. Сегодня священнослужителя осматривают израильские полицейские.

Тем не менее, за минувшие столетия общественности не были представлены убедительные свидетельства о земной сущности Благодатного огня. Сегодня скептики часто говорят, что произвольного возгорания факела и свечей можно добиться при помощи манипуляций с химическими веществами. Некоторые считают, что в часовне есть скрытая лампада, или что для создания искры используется некий источник электрического разряда.

Верующие, при этом, готовы считать огонь священным, даже если его возникновение не всегда связано с чудом. Ведь он загорается в священный день у самой сакральной христианской реликвии.

Если Благодатный огонь не сойдет

Святые отцы говорят о том, что отсутствие схода Благодатного огня является одним из признаков скорого конца времен. Таким образом Господь даст христианам знак того, что времени на покаяние почти не осталось и Судный день уже близок. Единственный выход в таком случае - отвергнуть зло, которое принесет с собой Антихрист, и покаяться.

Тем не менее, это лишь один из трех признаков скорого конца света. Он должен совпасть еще с двумя – обнаружением Ноева Ковчега на горе Арарат и пересыхании Мамврийского дуба, под которым Авраам встретил Ангелов Святой Троицы.

Известны несколько исторических эпизодов, когда Благодатный огонь сошел не вовремя, или сошел за пределами храма. В частности – в 1101 и 1578 году.