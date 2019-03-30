Украинского политзаключенного Балуха этапировали в колонию в Тверской области

Колония, где Владимир Балух будет отбывать дальнейший срок "наказания" по незаконному приговору, находится на расстоянии более 1,5 тысячи километров от дома узника в поселке Раздольное во временно оккупированном Крыму.

Украинского политзаключенного Владимира Балуха этапировали в колонию в Тверской области.

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Об этом адвокат Тарас Омельченко сообщил Крымской правозащитной группе.

По его словам, Балух с 29 марта находится в ИК-4 г.Торжок Тверской области (ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тверской области).

Колония №4 находится на расстоянии более 1,5 тысячи километров от дома Балуха в пос. Раздольное во временно оккупированном Крыму.

В колонии № 4 Балух будет отбывать дальнейший срок "наказания" по незаконному приговору крымского "суда".

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Балуха в оккупированном Крыму 8 декабря 2016 года, утверждая, что якобы на чердаке его дома найдено 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

5 июля 2018 года подконтрольный России так называемый "Раздольненский райсуд" приговорил Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тысяч рублей (около 4 тысяч гривень) по совокупности двух уголовных дел, возбужденных за якобы хранение боеприпасов и якобы избиение начальника ИВС.

3 октября так называемый "верховный суд" в Крыму после рассмотрения апелляции сократил 5-летний срок заключения Балуху до 4 лет и 11 месяцев.

В середине октября Балуха этапировали в Керченскую колонию №2.

13 февраля 2019 года Балуха без его согласия этапировали из керченской колонии в Симферополь. 18 февраля его доставили в Краснодар, а 24 февраля он был в Армавире. 7 марта находился в СИЗО Воронежа, а с 10 марта - в Ярославле. 26 марта Балуха доставили в следственный изолятор в Тверь.