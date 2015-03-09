В Днепропетровске задержали ранее судимого, который взорвал гранату
В Днепропетровске задержали 32-летнего мужчину, который в балке возле одного из жилых домов на проспекте Мира бросил гранату
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД области.
"Мужчина после употребления спиртных напитков, в балке возле одного из домов по проспекту Мира, в Индустриальном районе, бросил гранату. Кроме самого подрывника, пострадавших нет", - отметили в МВД.
Известно, что мужчина является ранее судимым и не находился в зоне проведения АТО.
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"Задержанному оказана медицинская помощь. Сейчас мужчина доставлен в Индустриальный райотдел милиции, где дает объяснения", - сообщили в милиции.
Сведения по факту происшествия внесены в ЕРДР с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 263 УК "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", что наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.