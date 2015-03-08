На Волыни разыскивают корректировщицу огня по позициям сил АТО
20:42, 08 марта 2015Общество
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На Волыни разыскивают сепаратистку, которая принимала участие в корректировке огня по позициям Вооруженных сил Украины, распространяла информацию против украинского народа.
REUTERS
Об этом информирует сайт информагентства "Волынские новости".
Читайте такжеНа Луганщине задержали очередного корректировщика огня боевиков по Счастью"Есть информация, что женщина может находиться в городе Рожище на Волыни. ЕП 930853 Зуева Наталья Александровна. 04.11.1981 года рождения. Выехала с территории так называемой "ЛНР" (город Первомайск Луганской области), там женщина жила. Пользуется легендой, что поехала в связи с войной и тем, что не сложились отношения с мужем" - говорится в сообщении.
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