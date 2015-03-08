На Волыни разыскивают корректировщицу огня по позициям сил АТО

Об этом информирует сайт информагентства "Волынские новости".

Читайте такжеНа Луганщине задержали очередного корректировщика огня боевиков по Счастью"Есть информация, что женщина может находиться в городе Рожище на Волыни. ЕП 930853 Зуева Наталья Александровна. 04.11.1981 года рождения. Выехала с территории так называемой "ЛНР" (город Первомайск Луганской области), там женщина жила. Пользуется легендой, что поехала в связи с войной и тем, что не сложились отношения с мужем" - говорится в сообщении.