Пропавшую 13-летнюю тернополянку нашли у 19-летнего ухажера под Киевом

С парнем школьница познакомилась через сеть интернет.

Полиция выяснила, что 13-летняя тернополянка, которую объявили в розыск, сбежала со своим знакомым в Киевскую область.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, девушка 24 апреля утром ушла в школу, но домой так и не вернулась. О ее местонахождении родители не знали.

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Как выяснили правоохранители, к девушке в Тернополь приехал ее 19-летний знакомый. С парнем школьница познакомилась через сеть интернет. Пара на попутном транспорте доехала до места проживания подростка – на границе между Житомирской и Киевской областями.

Всего правоохранители на этой неделе девушку разыскивали уже во второй раз. 22 родители школьницы тоже обращались в полицию с помощью, тогда их дочь обнаружили на железнодорожном вокзале, где она ждала кавалера, который по определенным причинам не приехал.

Беглянку уже передали матери.