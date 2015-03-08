Треть женщин в Украине страдает - исследование

Об этом говорится в статье Радио Свобода, которая основывается на исследовании американской социологической компании Gallup.

Согласно опросу, в пятерку стран, где самые счастливые женщины, входят четыре страны Скандинавии - Исландия, Швеция, Дания и Финляндия. На четвертом месте в этой пятерке - канадки. Исследователи отмечают, что, скажем, в Швеции, где счастливыми считают себя три из четырех женщин, трудоустроенность среди женщин является одной из самых высоких в мире.

Среди тех, кто страдает, лидируют болгарские женщины, а потом идут женщины Афганистана, Армении, Греции и Украины.

Читайте такжеВоенные с передовой поздравили украинок с 8 МартаИсследователи отмечают, что Украина и Греция перенесли экономический кризис и показатель «страдальчества» среди женщин этих стран вдвое выше среднемирового.

В Украине 33 процента женщин считают, что они страдают - примерно такие же показатели среди женщин Греции, Камбоджи, Венгрии, Турции, Египта и Мадагаскара, которые входят в десятку стран с «самыми страдающими» женщинами.

Исследователи также вывели в отдельную категорию страны, где женщины сталкиваются с практическим негативным отношением и конкретными притеснениями ежедневно. В этом аспекте самые несчастные женщины в Ираке, за которым следуют Иран и Египет. В пятерке также Греция и Кипр.

В топ-пятерке тех, кто может быть, и несчастлив, но не испытывает практических притеснений, женщины Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана, Казахстана и Монголии.

Интересно также, что среди женщин, которым оказывают знаки внимания и которые испытывают на себе каждый день положительные эмоции, преобладают женщины Латинской Америки - в десятке Парагвай, Панама, Эквадор, Гватемала, Никарагуа, Венесуэла, Колумбия, Коста Рика, Сальвадор, Гондурас.

Также более половины женщин Беларуси не получают ежедневно положительных моментов, то есть каких-то знаков внимания или удовольствия или проявления уважения к ним.