Военные с передовой поздравили украинок с 8 Марта
00:19, 08 марта 2015Общество
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Украинские военные, которые задействованы в проведении Антитеррористической операции на Донбассе, записали видеопоздравление женщинам по случаю праздника 8-го марта.
REUTERS
Видео с поздравлением к Международному женскому дню опубликован на YouTube-канале Военного телевидения Украины.
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Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко по случаю праздника 8 марта вручил награды женщинам - волонтерам, медикам, спасателям, правоохранителям.
Он также подчеркнул важную роль женщин и их участие в защите Украины.
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