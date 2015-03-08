Военные с передовой поздравили украинок с 8 Марта

00:19, 08 марта 2015
Общество
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Украинские военные, которые задействованы в проведении Антитеррористической операции на Донбассе, записали видеопоздравление женщинам по случаю праздника 8-го марта.

REUTERS

Видео с поздравлением к Международному женскому дню опубликован на YouTube-канале Военного телевидения Украины.

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Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко по случаю праздника 8 марта вручил награды женщинам - волонтерам, медикам, спасателям, правоохранителям.

Он также подчеркнул важную роль женщин и их участие в защите Украины.

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