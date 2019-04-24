Киевские хирурги совместно с коллегами из США бесплатно прооперируют детей с патологией «заячья губа»

Хирургическое лечение деток до 5 лет с синдромом «заячья губа» будет проходить в Институте хирургии Валихновского.

В конце мая украинские хирурги вместе с американскими коллегами бесплатно прооперируют около 20 детей с патологией «заячья губа». Благотворительный проект реализуется в сотрудничестве с одним из крупнейших медицинских фондов мира – Harvard Medical School, которую представит в Киеве доктор хирург Геннадий Фузайлов (Gennadiy Fuzaylov). Киевская городская государственная администрация выступает информационным и идеологическим партнером мероприятия.

«Городская власть всесторонне поддерживает благотворительные проекты. Сегодня мы имеем прекрасный пример доброй воли одной из частных клиник: будут проведены пластические операции детям с врожденной патологией. Ведь мы только можем представить, насколько деликатной является для детей и подростков тема внешности. И если пример этой клиники станет мотиватором для других коммерческих предприятий действовать совместно, участвовать в городских проектах – мы гарантируем поддержку и сотрудничество», – отметил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Хирургическое лечение деток до 5 лет с синдромом «заячья губа» будет проходить в Институте хирургии Валихновского с участием Заслуженного врача Украины, хирурга Ростислава Валихновского.

«Для нашей страны такая проблема как «заячья губа» является чрезвычайно актуальной, – отметил хирург Ростислав Валихновский. – Для родителей таких детей и самих деток – это значительный психологический комплекс. Они стесняются, иногда даже прячут этих детей от окружения. Кроме того, для ребенка это еще и функциональный недостаток – дети не могут нормально говорить, питаться, не могут ходить в обычную школу. Поэтому патологии «заячьей губы» и «волчьей пасти» нужно лечить хирургически».

Совместная украинско-американская программа имеет цель – благотворительно помочь украинским пациентам, имеющим диагноз «заячья губа», обеспечить высокое качество хирургической помощи, а также стать продолжительной и многогранной программой для лучшего понимания причин врожденных аномалий и профилактики этого заболевания у детей. Для всех пациентов, которые будут отобраны для участия в проекте, хирургические вмешательства и пребывания в клинике бесплатное.

Лечение таких патологий проводится только оперативным путем, лучше в возрасте до 12 месяцев. В тяжелых случаях при осложненном питании ребенка, лечение следует начинать в более ранние сроки. Своевременное лечение помогает полностью избавиться от внешнего и функционального дефекта и сделать послеоперационный рубец незаметным. Ребенок продолжает расти счастливым и здоровым.