Правозащитники заявляют об издевательствах в Симферопольском СИЗО

Как сообщили правозащитники Крымской полевой миссии по правам человека, гражданин Украины Александр Костенко, который содержится в Симферопольском следственном изоляторе, написал открытое письмо, в котором сообщил об издевательствах над ним со стороны сокамерников. В письме также речь идет об отсутствии возможности обжаловать эти действия в администрации учреждения из-за постоянных угроз в свой адрес, сообщает пресс-служба Уполномоченного ВР Украины по правам человека.

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«Кроме этого, адвокат задержанного Дмитрий Сотников утверждает, что Александр Костенко был доставлен в следственный изолятор со следами применения пыток, а также о применении к нему пыток непосредственно в СИЗО», – сообщила в своем письме омбудсман Украины.

Лутковская обратилась к своей российской коллеге с просьбой содействовать проведению объективного, эффективного и беспристрастного расследования по указанному факту и оказать помощь в защите прав гражданина Украины.

Напомним, РФ оккупировала Автономную Республику Крым в марте 2014 года.