Жена Зеленского рассказала, какой стиль ей импонирует и с какой первой леди хочет встретиться

Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, Елена Зеленская, перед вторым туром выборов и дебатами двоих оппонентов дала откровенное интервью. Она рассказала некоторые детали семейной жизни, а также о желании встречи с действующей первой леди Украины Мариной Порошенко.

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В разговоре с журналистами издания "Сегодня" Елена Зеленская поделилась, что не пытается следовать чьему-то стилю или копировать его.

"Конечно, мне было бы интересно с ними (первыми леди) пообщаться, ведь в любой стране первая леди - это женщина, которая играет важную роль в жизни президента. Что касается имиджа, я не пытаюсь следовать чьему-то стилю и не стараюсь кого-то копировать. Чтобы понимать какие-то протокольные нюансы и вникнуть в эту тему, я, конечно, посмотрела несколько фотографий, но не более того", - отметила Елена.

41-летняя жена Владимира Зеленского добавила, что если бы ей выпала возможность пообщаться с любой первой леди в мире, прежде всего ей бы хотелось встречи с Мариной Порошенко - женой действующего президента Украины Петра Порошенко.

"Мне интересно, какая она личность, как смотрит на всю сложившуюся ситуацию, как ей вообще живется. Думаю, она могла бы поделиться каким-то опытом. Но, на самом деле, я не люблю загадывать. Стараюсь об этом вообще пока не думать и даже не говорить вслух. Наверное, это даже и не совсем этично - рассуждать на такие темы", - подытожила Елена Зеленская.

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленская рассказала, что дочь кандидата в президенты Александра без восторга восприняла решение ее отца, а сын Кирилл до сих пор о планах шоумена не знает.