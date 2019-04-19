На разогрев перед дебатами вышли украинские артисты

В то время, когда на одной из сцен началось выступление артиста, у входов на «Олимпийский» - огромные очереди.

На столичном стадионе "Олимпийский", где должны пройти дебаты кандидатов в президенты, начался концерт.

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На сцене Порошенко сначал выступил украинский певец, рок-музыкант и композитор, вокалист группы «Плач Еремии» Тарас Чубай. На сцену Зеленского вышел певец Артем Пивоваров. Ведущим концерта на сцене Порошенко стал Тимур Мирошниченко.

В то время, когда на одной из сцен началось выступление артиста, у входов на «Олимпийский» - огромные очереди. Отметим, чтобы попасть на стадион, нужно пройти через три проверки билетов и личных вещей. А потом турникеты, которые сканируют билет.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 19 апреля, в Киеве на НСК «Олимпийский» состоятся дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Оппоненты должны встретиться в 19:00, а зрителей начали пускать на стадион уже в 16:00.