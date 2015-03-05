В Одессе посреди улицы правоохранители изъяли взрывчатку

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, опасное устройство обнаружили сотрудники милиции и Службы безопасности Украины в Одесской области во время проверки подозрительной сумки, оставленной в многолюдном месте возле торгового объекта на перекрестке улиц Малая Арнаутская и Екатерининская.

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«На наличие в сумке взрывчатки первыми указали милицейские кинологи, которые отработали подозрительный объект с помощью служебной собаки. Дальше дело уже взялись специалисты взрывотехнической службы, которые проверили ее содержимое и среди вещей изъяли 4 взрывных устройства, обезвредив их», - рассказали в отделе.