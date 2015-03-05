Путин хочет выделить помощь семьям погибших на шахте им. Засядько

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Кремля.

"Президент поручил МЧС проработать вопрос о предоставлении адресной помощи семьям погибших и пострадавшим на шахте горняков", - сказано в сообщении.

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Как сообщается, Путин также выразил соболезнования родным и близким шахтеров, погибших и пострадавших в результате аварии на шахте имени Засядько в Донецке.

Напомним, Донецкая ОГА сообщала, что по состоянию на 14:00 четверга, 5 марта, достоверно известно о 32 погибших.

Справка УНИАН. "Шахта им. Засядько" является одним из крупнейших в Украине производителей угля. Шахта оборудована мощной когенерационной станцией. Учредителями шахты является государство в лице Фонда государственного имущества Украины (владеет 16,53% акций) и организация арендаторов шахты (83,43% акций).