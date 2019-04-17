Жительница Днепропетровской области пыталась продать в РФ данные 1,5 миллиона украинских избирателей

По информации СБУ, россияне, которые, вероятно, являются представителями спецслужб, хотели использовать персональные данные избирателей для совершения «телефонного терроризма» для влияния на избирательный процесс.

На Днепропетровщине сотрудники Службы безопасности Украины пресекли попытку передачи персональных данных 1,5 млн украинских избирателей в Российскую Федерацию.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В частности, оперативники спецслужбы установили, что жительница г. Каменское Днепропетровской области с помощью специализированных форумов и коммуникативных возможностей сети Интернет пыталась сбыть базу данных, которая насчитывала личную информацию и контактные телефоны полутора миллиона граждан Украины.

«Среди «заказчиков» указанного массива данных правоохранители обнаружили граждан Российской Федерации, вероятно, представителей российских спецслужб, которые имели целью использовать базу данных для осуществления «телефонного терроризма» накануне и во время проведения выборов президента Украины. Предполагалось, что такие звонки должны были повлиять на ход избирательного процесса и делегитимизировать его результаты», - говорится в сообщении.

По информации ведомства, для недопущения передачи в страны-агрессора информации с ограниченным доступом сотрудники СБУ провели санкционированные обыски, в ходе которых изъяли компьютерную технику и средства связи, которые использовались в противоправной деятельности.

Сейчас решается вопрос относительно объявления злоумышленнице о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 361-2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, СБУ заявила о задержании террористической группы, которая планировала убийства политиков в Украине.