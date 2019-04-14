"Похожа на Леонтьева": Лорак без штанов показала кадр из нового клипа (видео)

На нем певица в черном боди стот в огромном полутемном зале и произносит лишь одну реплику: "Я тебя ждала. Мы не попрощались".

Украинская певица Ани Лорак заинтриговала сеть тизером нового клипа. Премьера песни должна состояться 16 апреля.

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Видео певица опубликовала на странице в Instagram.

На нем певица в черном боди стот в огромном полутемном зале и произносит лишь одну реплику: "Я тебя ждала. Мы не попрощались". На следующем кадре Лорак плачет.

Подписчики отреагировали на увиденное неоднозначно. Многие посчитали, что пластика испортила артистку и добавила ей лет. Также один из комментаторов отметил, что Лорак "похожа на Леонтьева": "Стареет тетка", "Очередная фигня. Ничего крутого я здесь не вижу", "Мне прическа уже не нравится, мокрая", "Да, ранее образы лучше были, Ани, как ни крути. И вы до этой пластики были неземной красавицей. Выглядели намного моложе!", "И почему в таком образе она напоминает Леонтьева?", "Каролина, вам надо отдохнуть. Вы не очень свежо выглядите".

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