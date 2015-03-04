На Харьковщине обезвредили террористическую группу, которую координировало российское ГРУ

Группа координировалась Главным разведывательным управлениям Министерства обороны Российской Федерации.

Об этом на своей странице в Facebook написал советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский.

По его словам, установлено, что в августе-сентябре 2014 года члены указанной группы проходили диверсионную подготовку в военном лагере российских спецслужб в Тамбове (РФ), где им преподавались основы подрывного дела, тактика ведения боевых действий, снайперская подготовка, формировались навыки стрельбы из разных видов оружия, а также отрабатывались задания по подготовке и совершению террористических актов на территории Харьковской области.

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Как заметил Лубкивский, после прохождения диверсионной подготовки у всех членов группы были взяты подписки о тайном сотрудничестве с российскими спецслужбами, им были даны псевдонимы и выплатили вознаграждение в размере 300 долларов каждому.

В рамках начатого следственным отделом Управления СБУ в Харьковской области уголовного производства по ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины сотрудники СБУ установили всех активных участников указанной диверсионно-разведывательной группы и с привлечением бойцов спецподразделения "Альфа" задержали 42-летнего организатора, который осуществлял вербовку и отправление злоумышленников на территорию РФ для спецподготовки, а также четырех членов группы.

В ходе проведения дальнейших следственных действий были изъяты тротиловые шашки, электродетонаторы, боевые осколочные гранаты, специальная литература ВС РФ по подрывному делу и тактике ведения боевых действий, шеврон, эмблемы и уставы органов власти т.н. «Новороссии».

Решается вопрос об объявлении подозрения в совершении преступлений пяти участникам указанной группы.

Ранее УНИАН сообщал, что, по информации СБУ, харьковские террористы получили $10 тысяч от ГРУ РФ.