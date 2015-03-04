29 марта Украина перейдет на летнее время
11:18, 04 марта 2015Общество
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В Украине 29 марта 2015 года в три часа по киевскому времени с переводом часовой стрелки на один час вперед вводится летнее время.
Летнее время вводится с переводом часовой стрелки на один час вперед
Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Министерства экономического развития и торговли Украины.
Введение летнего времени предусмотрено постановлением Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".
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Как сообщал УНИАН, впервые летний и зимний порядок исчисления времени был введен в Англии в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии в течение суток. Переход на зимнее время и обратно регулярно осуществлялся в СССР с 1981 года. Сейчас на летнее и зимнее время переходят в более чем 110 странах мира.
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