В Донецкой области на блокпосту милиционер застрелил волонтера

02:05, 04 марта 2015
Общество
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В Донецкой области на одном из блокпостов милиционер из Полтавы застрелил волонтера.

facebook.com/azov.batalion

Об этом сообщил начальник милиции в Полтавской области Олег Бех, передает Новое время.

По его словам, сотрудник милиции превысил свои полномочия и убил молодого парня-волонтера. 3 марта он был задержан сотрудниками департамента внутренней безопасности Украины совместно с коллегами из Донецкой и Полтавской областей.

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Сейчас милиционер дает показания, а прокуратура ведет расследование убийства.

При этом Олег Бех отметил, что коллеги задержанного милиционера пытались скрыть это преступление.

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