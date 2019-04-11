Следите за тем, что говорите: астрологи рассказали об опасности 11 апреля

11 апреля - время очень сильного воздействия на эмоциональное состояние человека.

Седьмой день лунного цикла связан со словами. Астрологи предупреждают, что 11 апреля стоит серьезно относиться к тому, что вы говорите.

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Луна в знаке Рак. Время очень сильного воздействия на эмоциональное состояние человека.

Мы становимся мягкими и восприимчивыми ко всему происходящему вокруг нас. Философское отношение к себе, своему внутреннему миру поможет справиться с жизненными трудностями. Спокойное и ласковое общение по душам, чуткость к чужим страданиям помогает обрести друзей и помощников.

Рассудительная и благоприятная энергетика четверга позволит вам решить как глобальные проблемы, так и сиюминутные неурядицы. Время считается благоприятным для финансовых дел, изучения языков, деловой коммуникации.

Как сообщал УНИАН, ранее астролги рассказали, кому повезет весной-летом 2019 года.