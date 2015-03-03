В Донецкой области намерены создать три военно-гражданские администрации

Об этом сегодня в Краматорске во время совещания с руководителями городов и районов региона сказал губернатор Александр Кихтенко, сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

«Мы подали предложения по созданию на территории Донецкой области трех военно-гражданских администраций – областной, районных Волновахской и Марьинской», - сообщил Кихтенко.

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Кроме этого, губернатор рассказал, что в настоящее время рассматривается вопрос о создании военно-гражданских администраций в Авдеевке, Угледаре и отдельно в городе Красногоровка Марьинского района.

Глава региона также пояснил, что военно-гражданские администрации - это временные государственные органы, которые будут действовать на территории Донецкой и Луганской областей. Они, в частности, призваны обеспечить выполнение законов Украины и не допустить гуманитарной катастрофы на определенной территории.

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