На Майдане Незалежности полиция задержала мужчину за предвыборную агитацию

Против 32-летнего мужчины составили админпротоколы.

В Киеве полицейские зафиксировали нарушение ограничений, касающихся ведения предвыборной агитации.

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Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, утром правоохранители получили сообщение о том, что неизвестный на Майдане Незалежности проводит незаконную агитацию.

На месте полицейские предупредили правонарушителя о том, что такие действия являются противоправными, а затем пригласили проехать в территориальный отдел полиции для составления административных материалов. Между тем мужчина отказался и оказал неповиновение правоохранителям.

В результате 32-летнего мужчину доставили в отдел полиции, где составили административные протоколы по ст. 212-10 и ст. 185 Кодекса Украины об административных правонарушениях ("нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации, агитация в день проведения референдума"; "злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего").

Административные материалы будут направлены в Шевченковский районный суд Киева для принятия решения.

В полиции напомнили, что предвыборная агитация запрещается до объявления Центральной избирательной комиссией результатов голосования в первом туре выборов президента Украины.

Между тем, движение «Видсич» сообщило, что на Майдане Незалежности полицейские задержали их активиста Леонида Овчаренко, который раздавал там листовки. Как стало позже известно от самого Овчаренко, его доставили в отделение на Прорезной и изъяли листовки. В «Видсичи» убеждены, что листовки не являются политической агитацией, потому что, хотя там речь и идет об одном из кандидатов, они не содержат призывов голосовать «за» или «против».