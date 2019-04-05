В Херсоне на Мангера снова надели электронный браслет

Действие меры пресечения продлится до 1 июня.

Сегодня в Херсоне в Днепровском райотделе полиции на председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, снова надели электронное устройство слежения (браслет).

Об этом корреспонденту УНИАН рассказала начальник отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Херсонской области Ирина Атаманенко.

«Устройство слежения наши сотрудники по решению Шевченковского райсуда Киева надели на Владислава Мангера 5 апреля в помещении Днепровскго райотдела полиции Херсона», - сказала Атаманенко.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева в среду, 3 апреля, принял решение снова обязать Мангера носить электронный браслет. Суд также обязал его сдать загранпаспорт. Действие меры пресечения продлится в течение 60 суток – то есть до 1 июня.

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Как сообщал УНИАН, активистка Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до того в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, женщина получила химические ожоги более 30% тела.

В феврале 2019 года Мангеру объявили о подозрении в организации убийства Гандзюк.

15 февраля суд избрал Мангеру меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 марта с альтернативой внесения 2 млн 497 тыс. грн залога. В тот же день после внесения залога Мангер вышел из СИЗО, а 18 февраля вернулся на работу в Херсон. Действие этой меры пресечения завершилось 3 марта.

6 марта суд отстранил Мангера от должности председателя Херсонского облсовета на один месяц. В тот же день правоохранители сняли с Мангера электронный браслет и вернули ему заграничный паспорт.

14 марта генпрокурор Юрий Луценко не исключил, что по результатам экспертизы дело Гандзюк может быть переквалифицировано с умышленного убийства (ст. 115 Уголовного кодекса Украины) на умышленное тяжкое телесное повреждение (ст. 121 УК).

21 марта Мангеру вручили ходатайство об изменении меры пресечения. В отношении Мангера действовал только залог, который является бессрочной мерой пресечения.

2 апреля суд принял решение надеть на Мангера электронный браслет и забрать у него загранпаспорта. Срок действия этой меры пресечения - 60 дней, до 1 июня. В то же время суд отказался изменить Мангеру меру пресечения с залога на содержание под стражей.