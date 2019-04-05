Избили, забрали деньги и вывезли в лес: крымский активист рассказал о задержании

Сейчас активист Ремзи Бекиров содержится в двухместной камере, условия содержания стандартные, прогулка один раз в день в течение часа.

Крымскотатарский активист Ремзи Бекиров, задержанный российскими силовиками после обысков в оккупированном Крыму по делу Хизб ут-Тахрир, рассказал о "методах" оккупантов при поимке подозреваемых.

По словам адвоката Эдема Семедляева, трех активистов при задержании жестоко избили, вывезли в лес, отобрали их деньги и личные вещи, передает группа «Крымская солидарность» в Facebook.

«Ремзи Бекиров рассказал, как и где его задержали. 27 марта, где-то в 21:00-22:00 часов, в городе Аксай, в кафе. Они были втроем: Ремзи Бекиров, Осман Арифмеметов и Владлен Абдулкадыров. Человек 10-15 зашли, сразу повалили и начали избивать. В основном били по ногам, приказа не было бить по голове. Единственное, кто-то видимо попал всё-таки Осману Арифмеметову по голове, и он, по словам Ремзи, потерял сознание. Но его быстро в чувство привели», - сказал Семедляев.

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У Ремзи был с собой рюкзак со сменной одеждой и 46 тысяч рублей, которые, как утверждает адвокат, пропали в результате задержания.

«В протоколе задержания это все указал и просил, чтобы вернули эти средства его супруге. По настоящее время он не знает, где эти вещи и где деньги. После этого их заковали в наручники и вывезли куда-то в лес. Там их также побили. Ребята уже были готовы прощаться с жизнью», - рассказал Семедляев.

После этого, по словам адвоката, крымскотатарских активистов в наручниках, застегнутых сзади спины, около шести часов везли до Тимашевска (Краснодарский край, РФ).

«В пути слышали в свой адрес постоянные угрозы, оскорбления. Потом в Тимашевске приехали сотрудники ФСБ из Симферополя, пересадили их в другой автомобиль и где-то в 7:00-8:00 утра, 28-го марта, они были уже в Симферополе. В Симферополе - допрос, предъявление обвинения, суд, избрание меры пресечения и вечером отвезли их в СИЗО, где тоже слышали оскорбления в свой адрес. Их покормили в 22:00 28 марта, то есть, сутки они ничего не ели. Единственное, несколько раз была возможность попить воды. В наручниках читали намаз. 29 марта в 08:00 всех 23 арестованных крымских татар погрузили в автозаки. Уже в аэропорту они поняли, что их привезли в аэропорт. Затем их посадили в большой самолёт. Куда их везут - им не сказали. Только лишь когда вышли из самолёта, они поняли, что находятся в Ростове-на-Дону», - сообщил адвокат Эдем Семедляев.

Затем всех задержанных в автозаках развезли по изоляторам.

«После этого опять все процедуры: осмотр и т.д. Синяки на ногах зафиксировали. Ремзи указал, что побои нанесли ему во время задержания. Его одежду забрали, постирали, продезинфицировали. Один день ходил в выданной одежде. Она была ему маленькая. На следующий день ему вернули одежду. Больше ничего у него нет, только то, что на нём и всё», - сказал адвокат.

Сейчас он содержится в двухместной камере, условия содержания стандартные, прогулка один раз в день в течение часа.

«Попросил родных деньги на счёт положить, если есть возможность, так как из тюремной еды вообще ничего не может там есть», - заключил Семедляев.

Как сообщал УНИАН, всем 23-м крымскотатарским активистам, задержанным российскими силовиками после обысков в оккупированном Крыму по делу Хизб ут-Тахрир, вынесли меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 мая.