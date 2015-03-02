В Николаеве переименуют площадь Ленина

Об этом николаевцы заявили во время общественных слушаний, сообщили в мэрии, передает "Украинская правда".

"15 февраля 2015 завершилось двухмесячное общественное обсуждение по возвращению площади Ленина исторического названия "Соборная площадь", которое проводилось в соответствии с протокольным поручением сессии Николаевского городского совета 6 созыва от 19.11.2014 №44", - сообщили в городском совете.

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Общественное обсуждение происходило в формате электронной консультации.

Всего к такой форме обсуждения присоединилось 1860 интернет-пользователей, из которых 1727 - полностью поддержали предложение о возвращении площади Ленина исторического названия - "площадь Соборная"; 36 - поддержали предложение переименования площади Ленина, но предложили другие названия: площадь Соборности, площадь Грейга, площадь Потемкинская, площадь Героев Майдана, площадь Фалеевская, площадь Святого Николая, площадь Героев АТО. 80 - высказались против переименования площади Ленина.

Для переименования площади материалы общественных слушаний будут предоставлены к рассмотрению постоянным депутатским комиссиям Николаевского городского совета.