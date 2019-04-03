Вакарчук устал от политики и уехал во всеукраинский тур, начал с Одессы (видео)

Певец исполнял свои хиты, аккомпанируя себе на рояле в сопровождении камерного оркестра.

Вакарчук устал от политики и уехал во всеукраинский тур с камерным оркестром.

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Фронтмен группы "Океан Эльзи" Святослав Вакарчук начал тур с Одессы, где дал сразу два концерта. Впереди - 12 крупных городов, говорится в сюжете ТСН.

Певец исполнял свои хиты, аккомпанируя себе на рояле в сопровождении камерного оркестра под дирижированием Милоша Елича. Полностью забитые залы - на концерт пригласили и родственников пленных в России моряков.

Напомним, ранее музыкант Святослав Вакарчук через соцсети обратился к украинцам, призвав их проявить политическую ответственность и не голосовать «по приколу».