На Закарпатье местные мешают пограничникам установить забор для противодействия контрабанде

В частности, мужчины перекрыли автомобильную дорогу сообщением Рахов – Мукачево.

В Закарпатской области местные жители мешают пограничникам установить забор для противодействия контрабанде.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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«В связи с наступлением благоприятных погодных условий и увеличением количества попыток правонарушителей незаконно пересечь границу, пограничники возобновили работы по инженерно-техническому обустройству границы, в том числе с Румынией», - говорится в сообщении.

Отмечается, что пограничники Мукачевского отряда на участке отдела «Деловое» начали устанавливать заградительный забор на границе.

«Сразу к месту проведения работ прибыла группа молодых людей, примерно 40 человек, с требованием остановить установку забора», - рассказали в ГПСУ.

По данным ведомства, мужчины, большинство из которых являются местными жителями, уже попадали в поле зрения пограничников за нарушение украинского законодательства. Молодые люди пытались всячески мешать правоохранителям и провоцировать их. В частности, они перекрыли автомобильную дорогу сообщением Рахов – Мукачево.

К месту происшествия вызваны сотрудники Национальной полиции и извещены компетентные правоохранительные органы.