В Киеве разоблачили нелегальное производство смартфонов Apple

По данным прокуратуры, столичный предприниматель уклонился от уплаты налогов и намеренно скрывал свои реальные доходы.

В Киеве правоохранители разоблачили предпринимателя, который незаконно изготавливал и торговал мобильными телефонами Apple.

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Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, речь идет о фальсифицированном производстве іРһопе Apple с использованием специального технического оборудования и незаконно ввезенных деталей к ним.

Установлено, что предприниматель уклонился от уплаты налогов путем отражения недостоверных данных в налоговой отчетности об объемах доходов от реализации на территории города Киева и других регионов страны этих мобильных телефонов и аксессуаров к ним, импортируемых из Китая и США.

Во время обыска по месту осуществления предпринимателем своей деятельности следователи ГФС выявили и изъяли 860 единиц мобильных телефонов различных моделей марки Apple, запчасти к ним в общем количестве 959 единиц, в том числе специальное оборудование для сборки и-Phone и другие аксессуары на общую сумму более 6 млн грн.

«Находясь на упрощенной системе налогообложения, предприниматель сознательно занижал объемы реальных доходов, которые составляли ориентировочно около 5 млн грн ежемесячно, хотя в органы ГФС подавал годовые налоговые декларации с недостоверными данными о получении годового дохода на суммы, не превышавшие 1 млн грн», - отметили в прокуратуре.

В настоящее время следствие продолжается, назначены судебные экспертизы и проводятся следственные действия, добавили в ведомстве.