У финансового директора Huawei во время задержания конфисковали iPhone, iPad и MacBook

Единственным устройством Huawei из всего набора оказалась премиальная версия смартфона Mate 20 RS в дизайне от Porsche.

У финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу конфисковали iPhone 7 Plus, MacBook Air и iPad Pro при задержании в Канаде. Единственным устройством Huawei из всего набора оказалась премиальная версия смартфона Mate 20 RS в дизайне от Porsche.

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Об этом говорится в документах, которые опубликовал канадский суд, передает tjournal.ru.

Как отметили в Bloomberg, в Huawei довольно жёстко относятся к сотрудникам, использующим устройства других компаний. Например, компания публично уволила сотрудников, которые вели Твиттер с айфона. Однако к Ваньчжоу вряд ли применять какие-то меры: помимо работы финансовым директором она является дочерью основателя Huawei.

Ванчжоу задержали в аэропорту Ванкувера 6 декабря 2018 года. Канадские власти произвели арест по заявлению США, где финансового директора Huawei подозревают в нарушении торговых санкций против Ирана. На момент написания заметки Ваньчжоу грозит экстрадиция в штаты, где ей могут предъявить обвинения.

В январе 2019 года Минюст США обвинил Huawei в промышленном шпионаже и краже технологий. В отчёте ведомства говорится, что компания отмывала деньги и торговала коммерческими секретами.

После этого в Huawei рассказали, что разработали резервную операционную систему на случай обострения отношений с США. В компании пояснили, что задействуют её только в самом крайнем случае — если использовать Android или Windows в устройствах не получится.