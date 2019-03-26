Принудительно этапированного Балуха доставили в СИЗО Твери - правозащитники

Украинского политзаключенного должны отправить в исправительную колонию в Торжке.

Незаконно осужденного украинского активиста Владимира Балуха доставили в следственный изолятор Твери.

Об этом Крымской правозащитной группе сообщил адвокат Тарас Омельченко.

"Политического заключенного Владимира Балуха доставили в следственный изолятор № 1 (г. Тверь)", - сказано в сообщении.

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"По информации крымского защитника, Балух до сих пор не распределен в колонию. По мнению адвокатов и правозащитников, украинца отправят в исправительную колонию №4 (г. Торжок)", - сказано в сообщении.

Правозащитники напомнили, что 13 февраля Балуха без его согласия этапировали из керченской колонии в Симферополь, 18 февраля его доставили в Краснодар, а 24 февраля он был в Армавире. Позже Крымской правозащитной группе стало известно, что Балух 7 марта находился в СИЗО Воронежа, а с 10 марта - в Ярославле. Адвокату официально подтвердили, что Балух убыл в “распоряжение УФСИН России по Тверской области согласно указанию ФСИН России”.

Также сказано, что Балух своего согласия на перевод в РФ не давал. Крымская правозащитная группа заявила, что этапирование Балуха в Россию нарушает ст. 49 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает перемещение жителей оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Балуха в оккупированном Крыму 8 декабря 2016 года, утверждая, что якобы на чердаке его дома найдено 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

5 июля 2018 года подконтрольный России Раздольненский райсуд в Крыму приговорил Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел, возбужденных за якобы хранение боеприпасов и якобы избиение начальника ИВС.

3 октября так называемый "верховный суд" в Крыму после рассмотрения апелляции сократил 5-летний срок заключения Балуху до 4 лет и 11 месяцев.

В середине октября Балуха этапировали в Керченскую колонию №2.