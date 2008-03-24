Цена на бензин еще увеличится

21 марта представители Минтопэнерго и нефтетрейдеры окончательно согласовали текст меморандума о партнерстве. Документ должен позволить контролировать «галопирующие» цены на топливо. Как выяснило «Дело», в ходе диалога был решен самый главный вопрос - формула ценообразования на топливо будет подкорректирована.

Как отметили источники, знакомые с ходом переговоров, на конечном потребителе эта договоренность скажется увеличением цены на бензин и дизельное топливо еще на 10 копеек. То есть, если на конец марта - начало апреля по действующей формуле цена должна была выйти на уровень 6 гривен за литр 95-го бензина, то с учетом новых договоренностей она составит 6,1 гривни.

Исполнительный директор аналитической компании UPECO Сергей Куюн отмечает, что вопрос о пересмотре «ценового коридора» назрел очень давно. «Действующая ныне формула была создана осенью 2006 года. Она нуждается в пересмотре, как минимум потому что за прошлый год железнодорожные тарифы выросли на 18%, другие услуги выросли, зарплаты. Таким образом, этот вопрос не может не волновать операторов», - сказал он. По мнению эксперта, если проиндексировать все изменения, которые произошли за два года с момента утверждения действующей формулы, то, действительно, ко всем ее составляющим нужно накинуть дополнительно 8-10 копеек на литр.

В Минтопэнерго подтверждают информацию о том, что ценовой коридор будет меняться. Пресс-секретарь ведомства Фент Ди говорит: «Формула будет изменена с учетом всех реалий рынка. С учетом курса доллара, стоимости нефти на мировом рынке, объемов поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы, объемов переработки нефти и продаж бензина и дизтоплива по Украине с учетом спроса». По его данным, подписание меморандума планируется во вторник-среду. «Министр топлива и энергетики Юрий Продан дал два дня на «косметическую» доработку документа», - отметил Фент Ди.

Со своей стороны, нефтетрейдеры дали согласие, что если формула будет пересмотрена объективно, они будут ее придерживаться. «Если под меморандумом будет стоять подпись компании «ТНК-ВР», это будет означать, что мы будем выполнять все взятые на себя обязательства», - сказал изданию пресс-секретарь компании «ТНК-ВР» Дмитрий Зверев.