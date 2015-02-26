ЕС предоставит Днепропетровщине 1,5 миллиона евро на помощь переселенцам

Как передает корреспондент УНИАН, грантовый контракт на указанную сумму подписали руководитель программ ЕС в Украине Берент де Гроот и директор благотворительного центра «Помощь Днепра» Владислав Макаров. Официально гарантом выполнения контракта выступает Днепропетровская облгосадминистрация.

Как сообщил журналистам Гроот, средства ЕС будут потрачены на реконструкцию зданий под жилье для временных переселенцев из Луганской, Донецкой областей и Крыма.

По словам советника председателя Днепропетровской облгосадминистрации Бориса Трейгермана, сейчас отобрано 15 объектов государственной и коммунальной собственности в Днепропетровске, Кривом Роге, Днепродзержинске и Никополе, где в ближайшее время начнется реконструкция. Всего за несколько месяцев здесь будут обустроены места для проживания более 2 тыс. наиболее уязвимых категорий переселенцев: женщин, детей, стариков. Кроме этого, перемещенные лица будут обеспечены вещами первой необходимости для проживания.

Читайте такжеГеращенко попросила у Европарламента увеличить помощь переселенцам из ДонбассаВо время подписания соглашения руководитель программ ЕС в Украине подчеркнул, что Днепропетровская область - первый регион в Украине, с которым подписан подобный контракт.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с картой, обнародованной на официальном сайте Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в середине февраля, в Украине зарегистрировано 1007,900 тыс. переселенцев. Из них в Днепропетровской области - 66,2 тыс. человек.

Справка УНИАН. Этот проект является частью пакета финансовой поддержки в размере 17 млн евро. Эти средства направят на помощь внутренне перемещенным лицам в 18 областях Украины. Пакет финансовой поддержки предусматривает обеспечение жильем, медицинскими услугами, содействие инициативам по созданию рабочих мест, восстановление инфраструктуры и помощь университетам, которые переехали с оккупированных территорий.

Этот пакет помощи дополняет текущую гуманитарную помощь, а также покрывает потребности, определенные отчетом "Оценка путей восстановления и строительства мира в Украине", который 25 февраля Кабмин презентовал совместно с ЕС, Всемирным банком и Организацией Объединенных Наций.