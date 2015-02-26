В центре Одессы обрушился жилой дом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании исполнительного комитета Одесского городского совета заявил мэр города Геннадий Труханов.

«Произошло обрушение дома на Пишоновской, аварийный фонд. Две семьи остались без жилья», - сказал Труханов.

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Он добавил, что на место происшествия выехали представители руководства города, спасатели, специалисты аварийных служб.

Как уточнили в пресс-службе Главного управления ГСЧС области, около 10.00 произошло обрушение дома по адресу улица Пишоновская, 14.

«Произошло разрушение в центральной части 2-этажного жилого дома на общей площади около 100 кв. м. Как выяснилось, дом в аварийном состоянии, освещение и газоснабжение в доме отсутствуют, однако в нем проживают 2 семьи. Специалисты ДСНС провели разведку территории дома и убедились, что под завалами нет людей», - сообщили в пресс-службе.

Жители дома во время обрушения конструкций находились на улице. На месте происшествия работало отделение 3-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ДСНС области.

Ранее УНИАН сообщал, что в начале 2012 года в Одессе по улице Пишоновской обвалилась несущая стена дома №14, вследствие чего один из жильцов дома остался в морозный день без крыши над головой.