Кожара и Квасьневский обсудили последствия Ассоциации с ЕС

Встреча прошла в рамках заседания 37-го Европейского заседания трехсторонней комиссии в Кракове, сообщает пресс-служба ведомства.

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Кожара выразил убеждение, что подписание Соглашения об ассоциации будет способствовать дальнейшей успешной реализации начатого украинской властью процесса политических, экономических, правовых и социальных реформ.

Министр также отметил долговременные положительные последствия Соглашения об ассоциации для общеевропейских процессов, подчеркнув общую ответственность Украины и ЕС по подписанию этого важного документа.

Глава МИД Украины проинформировал участников трехсторонней комиссии об усилиях Украины, направленные на создание предпосылок, необходимых для подписания соглашения, а также о прогрессе, достигнутом Украиной на этом пути.

Напомним, окончательное решение относительно подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и о создании глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли будет приниматься министрами иностранных дел 28 стран - членов ЕС 18 ноября.