В Киеве разоблачили крупнейшую в истории Украины нарколабораторию психотропов (видео)

Стоимость изъятых наркотиков по ценам «черного рынка» более чем двадцать миллионов гривень.

Сотрудники Главного управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ пресекли деятельность крупнейшей за всю историю Украины нарколаборатории психотропов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте такжеВ одесском порту "Южный" правоохранители задержали на судне около 200 кг кокаина

Организаторы наладили изготовление и сбыт психотропных веществ в особо крупных размерах на территории Украины и за рубежом.

Во время проведения санкционированных обысков в частном доме на столичных «Осокорках» правоохранители изъяли оборудование для изготовления наркотиков, свыше десяти килограммов психотропного вещества альфа-PVP, пять килограммов мефедрона, более пяти килограммов амфетамина общей стоимостью по ценам «черного рынка» более чем двадцать миллионов гривень.

Указанный дом кроме лаборатории использовался как склад нелегального интернет-магазина по продаже психотропных веществ, через который и осуществлялась реализация наркотиков. Веб-ресурс находился в скрытой сети интернет-соединений Darknet.

Сейчас задержаны трое участников наркогруппировки.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос относительно объявления фигурантам дела подозрения и избрания меры пресечения ‒ содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие.