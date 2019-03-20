Украинские интеллектуалы напишут для страны Конституцию ценностей

Над проектом Конституции уже начали работу выдающиеся деятели культуры, интеллектуалы, лидеры мнений.

Международный экономико-гуманитарный форум Ukrainian ID в этом году во второй раз состоится в Каневе. Форум вдвое увеличил свою программу и будет проходить на протяжении двух дней, 7 и 8 июня. Он будет посвящен процессам гуманизации создания государства, а темами панелей станут, в частности, новые экономические и энергетические стратегии Украины, вопросы развития общин и децентрализации, технологическое развитие, культура как сфера национальной безопасности страны.

По итогам Форума и общественного обсуждения будет издана Конституция ценностей: документ, который должен определять ключевые правила гуманитарной безопасности и общественной жизни Украины. Над проектом Конституции уже начали работать выдающиеся деятели культуры, интеллектуалы, лидеры мнений. Об этом глава оргкомитета форума Ukrainian ID Наталия Заболотная заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Конституция ценностей — это ответ прогрессивной части общества на ту атаку, которую развернули против собственного народа наши политики. Украинская политическая среда, к сожалению, никогда не была средоточием ярких умов и острых идей, задающих повестку дня. Но сегодня ее вредное влияние на нашу жизнь и будущее нашей страны уже является невыносимым. Те лозунги, которыми из-за политиков заполнено наше общественное пространство, являются преимущественно поверхностными, популистскими и спекулятивными. За ними нет ничего, кроме борьбы за власть и те немногочисленные ресурсы, которыми еще владеет наша страна. И потому мы должны выработать противодействие этому яду. Найти реальные базовые ценности, на которых должна строиться наша жизнь», — рассказала Наталия Заболотная.

В создании Конституции ценностей уже приняли участие десятки известных деятелей: первый Президент Украины Леонид Кравчук, профессор Гарвардского университета, литературовед Григорий Грабович, писатель Юрий Андрухович, бизнесмены и меценаты, Евгений Уткин и Игорь Лиски, экономисты Александр Шлапак и Анатолий Амелин, директор Института будущего Виктор Андрусив, журналист New York Times и издатель Ukraine Business News, Джеймс Брук, культурный атташе посольства Австрии д-р Ульф Хаусбрандт. Также среди авторов – режиссер Роман Балаян, психотерапевт Елена Рихальская, телеведущие Янина Соколова и Снежана Егорова и другие публичные личности.

Ознакомиться с их видением ценностей, важных для развития Украины, можно в специальном видеопроекте, посвященном началу работы над Конституцией.

«Я призываю сегодня каждого украинца, все наше общество принять участие в своеобразном флешмобе и перейти от политических дрязг и сплетен к обсуждению действительно важных, вневременных ценностей. Говорите о них каждый раз, когда появляется такая возможность — в личных беседах, во время публичных выступлений, в дискуссиях в соцсетях. Каждый из вас может стать соавтором Конституции ценностей, сделав весомый взнос в ее создание», — отметила Наталия Заболотная.

Напомним, форум Ukrainian ID впервые состоялся в Каневе в июле 2018 года и собрал свыше 300 международных участников в сферах экономики, дипломатии, культуры, образования, политики, медиа и новых технологий.