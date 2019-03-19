Леся Никитюк рассказала о своем состоянии после больницы (фото)

На свежем фото, размещенном в сториз Instagram, знаменитость улыбается и заверяет поклонников, что с ней все хорошо.

Скандальная телеведущая Леся Никитюк, которая по возвращению из Египта попала в больницу с недомоганием, рассказала о своем самочувствии и состоянии здоровья.

На свежем фото, размещенном в сториз Instagram, знаменитость улыбается и заверяет поклонников, что с ней все хорошо.

Леся позирует в комнате, очень похожей на гримерку, где на туалетном столике у зеркала стоят цветы, а также множество косметических средств. Судя по всему, Леся вернулась на съемочную площадку ради работы над новым сезоном шоу "Кто против блондинок".

"Мне уже лучше. Спасибо всем, кто переживал. Обнимаю", - оставила подпись к кадру звезда, помахав поклонникам рукой на камеру.

Как сообщал УНИАН, ранее Леся Никитюк решила выяснить отношения с известным блогером.