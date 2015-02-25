Иерусалимский патриарх помолился за Украину

Об этом говорится в письме Патриарха Теофила III народному депутату Украины, председателю Украинской межконфессионального форума Александру Фельдману.

«Я, как харьковчанин, обратился с просьбой к Патриарху помолиться за всех погибших в теракте в Харькове, за выздоровления всех раненых, за мир в Украине», - рассказал депутат.

«Мы молим Господа нашего Иисуса Христа о мирном разрешении этого конфликта и о всех невинных жизнях ставших жертвами этого кровавого противостояния, а также о быстром выздоровлении раненых и скорейшем возвращении беженцев в свои дома. Мы поддерживаем любые усилия направленные на восстановление согласия, мира и гармонии в Украине», - говорится в письме Патриарха.

По словам Александра Фельдмана, сегодня состоялась его встреча с Патриархом Теофилом III, во время которой Патриарх акцентировал на необходимость церковного единства в Украине.

«В момент раскола церквей объединить людей сложно. Надо собираться и искать пути объединения церкви », - подчеркнул Патриарх.

Александр Фельдман пребывает в Израиле, где встречается с политиками, бизнесменами и меценатами, обсуждая вопросы всесторонней поддержки Украины.