Более полутысячи приходов бывшей УПЦ МП перешли в ПЦУ

Президент Украины Петр Порошенко поздравил официальную регистрацию в Украине епархий Православной церкви Украины.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что более 500 приходов бывшей УПЦ Московского патриархата присоединились к единой поместной Православной церкви Украины.

Об этом глава государства сообщил во время программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

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Президент также поздравил официальную регистрацию в Украине епархий Православной церкви Украины.

«Я приветствую, потому что более 500 приходов уже присоединились к нашей церкви», - заявил Порошенко.

Справка УНИАН. 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии ПЦУ ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

3 февраля в соборе Святой Софии Киевской во время божественной литургии состоялась церемония интронизации (вхождения на престол) предстоятеля ПЦУ митрополита Киевского и всея Украины Епифания.