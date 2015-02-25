Карантин в винницких школах продлили до 2 марта

Об этом сообщает департамент по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета.

«Сегодня утром состоялось очередное заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Из-за того, что заболеваемость по городу сохраняется высокой, а грипп и ОРВИ имеют определенный инкубационный период, было принято решение возобновить занятия в школах города со 2 марта», - сказано в сообщении.

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В горсовете напомнили, что учебные заведения из-за превышения эпидпорога начали закрывать с 17 февраля, а с 19 февраля были приостановлены занятия во всех школах Винницы до 23 февраля. Затем карантин был продлен и планировалось возобновить занятия с 26 февраля.

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Как сообщал УНИАН, по состоянию на 24 февраля заболеваемость гриппом по области на 33% превышала эпидемический порог. На вынужденных каникулах находились школьники 145 общеобразовательных школ Винницкой области. В связи с карантином временно приостановили учебный процесс все школы г. Винницы и Гайсинского района.

В Винницкой области есть два штамма гриппа: сезонный грипп H3N2 и вирус гриппа «В».